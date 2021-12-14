Кишинёв, , 16:15 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о помиловании осужденной Натальи Урсаки, которая является матерью пятерых детей. Документы о помиловании обнародовал телеканал TV8.

Майя Санду Presedinte.md

Ранее подобное прошение было отклонено в администрации президента. В комиссии по вопросам помилования осужденных сочли, что обращение не соответствует закону.

Урсаки является матерью одиночкой, которая взяла кредит в размере €8 тыс., когда муж бросил семью. Выплатить деньги она не смогла, и женщину обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Многодетную мать приговорили к шести годам заключения в женской колонии. Дело получило общественный резонанс.