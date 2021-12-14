Рига, 14 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум.

Prvadm.ru Хоккей

По итогам проверочного турнира в Швейцарии станет понятнее, каким будет состав национальной команды на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Турнир в Швейцарии пройдет 16−17 декабря, в нем, помимо сборных Швейцарии и Латвии, примут участие национальные команды Словакии и Норвегии.

«На этом этапе подключим игроков, которые участвовали в олимпийском отборочном турнире. Этот состав будет ближе к тому, каким он может быть на Олимпийских играх», — заявил главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш.

По его словам, пока остается много вопросов по всем игровым позициям. Определенную нервозность в процесс подготовки добавляют и сообщения о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) Северной Америки все же не отпустит своих игроков на Олимпиаду.

В таком случае, сообщает издание, станет особо актуальным вопрос о «первом номере» в воротах сборной. До сих пор на этой позиции рассматривается голкипер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Кроме того, при таком сценарии в нападении латвийская команда может не досчитаться Теодора Блюгера, Рудольфа Балцерса и Земгуса Гиргенсона.