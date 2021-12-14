Париж, 14 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Франция работает над усилением пограничных мер, чтобы справиться с распространением штамма «Омикрон». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Отвечая на вопрос о прибытии во Францию граждан Великобритании, официальный представитель правительства заявил, что «очевидно, мы ищем, до какой степени мы можем укрепить нашу структуру, наши правила на границах».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции не намерены продлевать школьные каникулы.

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