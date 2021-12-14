Вашингтон, 14 декабря 2021, 16:27 — REGNUM Актёра Девина Рэтрея обвинили в физическом насилии. Об этом 14 декабря пишет TMZ, ссылаясь на данные полиции.
Как отмечает СМИ, возлюбленная Девина Рэтрея вызвала полицию после того, как актёр поссорился с ней в отеле. По словам девушки, Рэтрей пытался задушить её, закрывал рот руками, а также ударил её по лицу.
ИА REGNUM напоминает, что Девин Рэтрей стал известен в 1990 году после выхода фильма «Один дома». В картине он сыграл задиру Базза Маккалистера, старшего брата главного героя.
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