Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Актёра Девина Рэтрея обвинили в физическом насилии. Об этом 14 декабря пишет TMZ, ссылаясь на данные полиции.

Базз Маккалистер Кадр из фильма «Один дома»

Как отмечает СМИ, возлюбленная Девина Рэтрея вызвала полицию после того, как актёр поссорился с ней в отеле. По словам девушки, Рэтрей пытался задушить её, закрывал рот руками, а также ударил её по лицу.

ИА REGNUM напоминает, что Девин Рэтрей стал известен в 1990 году после выхода фильма «Один дома». В картине он сыграл задиру Базза Маккалистера, старшего брата главного героя.

Читайте ранее в этом сюжете: Кристина Риччи вновь стала матерью