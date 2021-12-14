Вашингтон, 14 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Актёра Девина Рэтрея обвинили в физическом насилии. Об этом 14 декабря пишет TMZ, ссылаясь на данные полиции.

Кадр из фильма «Один дома» Базз Маккалистер

Как отмечает СМИ, возлюбленная Девина Рэтрея вызвала полицию после того, как актёр поссорился с ней в отеле. По словам девушки, Рэтрей пытался задушить её, закрывал рот руками, а также ударил её по лицу.

ИА REGNUM напоминает, что Девин Рэтрей стал известен в 1990 году после выхода фильма «Один дома». В картине он сыграл задиру Базза Маккалистера, старшего брата главного героя.