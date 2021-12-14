Кишинёв, , 16:05 — REGNUM Неизвестный 14 декабря позволил в дежурную службу МВД Молдавии и заявил о «минировании» здания суда Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Мужчина сообщил о взрывных устройствах, заложенных в здании суда Кишинёва, офис в Буюканах. Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия», — говорится в сообщении.

По данным МВД, район оцепили правоохранители. Всех, кто находился в здании суда, эвакуировали. Ведётся поиск взрывного устройства.

Стоит отметить, кто в Кишинёве в последнее время часто поступают ложные телефонные звонки о взрывных устройствах. Обычно сообщают о зданиях суда. Суд в Буюканах «минируют» чаще остальных.

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