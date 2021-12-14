Москва, , 16:01 — REGNUM Госдума дала протокольное поручение комитетам по контролю и по делам СНГ подготовить парламентский запрос об ответных мерах на депортацию Молдавией ряда граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Госдума направит правительству РФ запрос «о реализации предложений и поручений, содержащихся в заявлении Государственной думы от 16 июня 2021 года «О планах и действия Республики Молдова и Украины, ведущих к срыву урегулирования приднестровского конфликта, и мерах поддержки граждан РФ и российских соотечественников в Приднестровье».

Кроме того, депутаты запрашивают сведения об «ответных мерах на задержание и депортацию по политическим мотивам из Республики Молдова граждан РФ, направляющихся в Приднестровье».

Поручение инициировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

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