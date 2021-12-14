Москва, 14 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Госдума дала протокольное поручение комитетам по контролю и по делам СНГ подготовить парламентский запрос об ответных мерах на депортацию Молдавией ряда граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Госдума направит правительству РФ запрос «о реализации предложений и поручений, содержащихся в заявлении Государственной думы от 16 июня 2021 года «О планах и действия Республики Молдова и Украины, ведущих к срыву урегулирования приднестровского конфликта, и мерах поддержки граждан РФ и российских соотечественников в Приднестровье».

Кроме того, депутаты запрашивают сведения об «ответных мерах на задержание и депортацию по политическим мотивам из Республики Молдова граждан РФ, направляющихся в Приднестровье».

Поручение инициировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).