Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту высаживания девочки из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Прокуратура

Ysia.ru

По данным СМИ, она ехала в автобусе 09-го маршрута. При этом при попытке оплатить проезд кондуктор заявил ей, что оплата не прошла, и высадил из транспорта. Девочка дождалась другого автобуса, но и в нём повторилась та же проблема.

По словам матери девочки, при этом деньги в обоих случаях списались. Сейчас прокуратура проверяет перевозчика. В случае наличия оснований она примет соответствующие меры.