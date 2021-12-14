Челябинск, 14 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года внешнеторговый оборот Челябинской области составил $8,1 млрд, сообщили 14 декабря в пресс-службе Челябинской таможни. Предприятия региона закупили за границей товаров на $2,6 млрд, а экспортных поставок выполнили на $5,5 млрд.

Пресс-служба Челябинской таможни Магнитогорский металлургический комбинат

Уточняется, что 3123 зарегистрированных в Челябинской области и осуществляющих внешнеэкономическую деятельность юридических лица совершили сделки со своими зарубежными партнёрами на сумму $8,1 млрд, при этом 57% от общего объёма товарооборота пришёлся на страны дальнего зарубежья, а 43% — на страны СНГ.

На первом месте по товарообороту находится Казахстан — $2,2 млрд (27,2% от общего внешнеторгового оборота), на втором — Турция — $933 млн (11,5%), на третьем — Китай — $784 млн (9,7%), на четвёртом — Узбекистан — $494 млн (6,1%), на пятом — Египет $450 млн (5,6%).

Далее следуют Кувейт — $368 млн (4,6%), Белоруссия — $336 млн (4,1%), Германия — $284 млн (3,5%), Вьетнам — $239 млн (3%).

Экспортные поставки предприятиями Челябинской области чаще всего осуществлялись в Казахстан — 16,6% от общего объёма экспорта, на втором месте Турция — 16,6%, на третьем — Египет — 8,2%, на четвёртом — Узбекистан — 8,1%, на пятом — Кувейт — 6,7%. Затем следуют Китай — 6,2%, Белоруссия — 5,3%, Вьетнам — 4,3%, Германия — 3%, Украина — 2%.

Пресс-служба Челябинской таможни Статистика по внешней торговле

Комментируя эту статистику, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв уточнил, что за рубеж в основном продавались металлы и изделия из них: таких товаров 80% от общего объёма экспорта, ещё 12% составили минеральные продукты, машины и оборудование.

Станислав Васёв «Из-за рубежа в Челябинскую область поставлялись оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сырьё для их производства, продукция химической промышленности, каучук».

Импортные поставки в основном осуществлялись из Казахстана — 49,6% от общего объёма импорта, из Китая — 17,1%, из Германии — 4,5% и из Италии — 4%.

За девять месяцев этого года весовой объём внешнеторгового оборота Челябинской области составил 15,5 млн тонн: 27% пришлось на страны дальнего зарубежья, а 73% — на страны СНГ.