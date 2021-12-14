Белгород, , 16:12 — REGNUM Молодого человека, из одежды на котором была только шапка-балаклава, засняли очевидцы в автобусе маршрута №127 в Белгороде, сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Автобус Gradkostroma.ru

Видеоролик с необычным пассажиром разлетелся по городским пабликам вечером 13 декабря. Мужчина на видео вёл себя корректно, извинялся, прикрывался руками и объяснял очевидцам, что едет так, потому что «поспорил на 100 тысяч рублей». Через некоторое время он оделся и попытался выйти из автобуса на остановке. Водитель заблокировал двери и вызвал полицию, однако герой ролика и его друг открыли дверь аварийной кнопкой и скрылись.

На инцидент обратили внимание в полиции — спорщика ищут.