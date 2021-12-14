Баку, , 15:56 — REGNUM Генеральный прокуратур Азербайджана Камран Алиев возбудил уголовное дело в отношении команды армянских футболистов. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«В некоторых СМИ и на различных страницах в социальных сетях опубликованы видеоролики, на которых армянские футболисты оскорбляют государственный флаг Азербайджанской Республик», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что возбуждены два уголовных дела: о разжигании национальной ненависти и о надругательстве над флагом Азербайджана. Направлены ходатайства о помощи в госорганы других стран.

Стоит отметит, что ранее в соцсетях начали распространять видеоролик, на котором видно, как команда спортсменов в форме с надписями на армянском языке проходит по флагу Азербайджана, расстеленному перед входом вместо коврика.