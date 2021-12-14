Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже растет на скромные 0,05%, до 73,58 рубля. Евро прибавляет 0,37%, поднимаясь до 83,23 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Утром, несмотря на паническую просадку российского рынка акций, котировки рубля даже несколько укреплялись, отыгрывая рост котировок нефти, но затем начали сползать вниз.

Под атакой сейчас все валюты развивающихся и сырьевых рынков, на которые давят ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, а также Центробанков Японии, ЕС и Великобритании, назначенные на эту неделю.

Впрочем, последние данные по экономике Еврозоны и Великобритании довольно позитивны, что дает основания рассчитывать, что их решения окажутся относительно мягкими.

Сегодня участники торгов ожидают публикации индекса цен производителей в США — эксперты прогнозируют новый рост показателя — уже до 9,2%, что, несомненно, станет дополнительным доводом для ФРС сокращать денежное предложение.

Рубль удерживают от снижения его перепроданность, относительно высокие нефтяные цены и ожидания, что на заседании ЦБ РФ 17 декабря учетная ставка будет повышена до 8,5%, что совпадет с темпами инфляции.

В то же время российский долг на фоне высоких политических рисков смотрится слабо, так что плавное снижение курса рубля может продолжится, если только он не получит дополнительной поддержки от рынка нефти», — считает эксперт.

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