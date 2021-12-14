Москва, 14 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже растет на скромные 0,05%, до 73,58 рубля. Евро прибавляет 0,37%, поднимаясь до 83,23 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Утром, несмотря на паническую просадку российского рынка акций, котировки рубля даже несколько укреплялись, отыгрывая рост котировок нефти, но затем начали сползать вниз.

Под атакой сейчас все валюты развивающихся и сырьевых рынков, на которые давят ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, а также Центробанков Японии, ЕС и Великобритании, назначенные на эту неделю.

Впрочем, последние данные по экономике Еврозоны и Великобритании довольно позитивны, что дает основания рассчитывать, что их решения окажутся относительно мягкими.

Сегодня участники торгов ожидают публикации индекса цен производителей в США — эксперты прогнозируют новый рост показателя — уже до 9,2%, что, несомненно, станет дополнительным доводом для ФРС сокращать денежное предложение.

Рубль удерживают от снижения его перепроданность, относительно высокие нефтяные цены и ожидания, что на заседании ЦБ РФ 17 декабря учетная ставка будет повышена до 8,5%, что совпадет с темпами инфляции.

В то же время российский долг на фоне высоких политических рисков смотрится слабо, так что плавное снижение курса рубля может продолжится, если только он не получит дополнительной поддержки от рынка нефти», — считает эксперт.

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