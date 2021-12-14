Москва, 14 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Российские компании-перевозчики лишены доступа к дешевым деньгам. Об этом 14 декабря заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Если ранее были доступны льготные кредиты и лизинг, то сейчас такой возможности больше нет. При этом серьезные меры поддержки малого и среднего бизнеса также отсутствуют, отметил общественный деятель.

«У компании отсутствует доступ к дешевым деньгам. На сегодняшний момент ни кредиты, ни лизинги невозможно получить на вменяемых льготных условиях, как это было раньше. И ни о какой поддержке малого и среднего предпринимательства сегодня речи не идет. Все заявления по СМИ, что идет помощь, — это все заведение в заблуждение нашего сообщества. Поэтому на сегодняшний день очень тяжелое положение. И не только у такси, а у всех перевозчиков», — сказал Попков.