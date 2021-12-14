Москва, , 15:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении на организацию и проведение финала межвузовского чемпионата WorldSkills Russia 100 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Состязание планируется провести в конце января 2022 года. В финале выступят сборные российских вузов.

В мэрии напомнили об успехах представителей Москвы на соревнованиях по профессиональному мастерству. К примеру, в сентябре 2021 года в австрийском Граце было завоёвано шесть медалей — три золотые и три бронзовые.

В результате москвичи внесли самый весомый вклад в копилку российской сборной. По стандартам WorldSkills Russia в Москве до 19 декабря будет проходить чемпионат «Московские мастера», его призёры представят столицу на национальном соревновании.