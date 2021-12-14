Варшава, , 15:52 — REGNUM Правительство Чехии отказалось направлять свои войска в Польшу для участия в охране границы с Белоруссией. Об этом заявил министр обороны Чехии Лубомир Метнар в ходе пресс-конференции, передает Polskie Radio.

Флаг Чехии

«Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак проинформировал нас о том, что ситуация на границе стабилизировалась. Поэтому мы поняли, что направлять наш контингент туда больше не имеет смысла. Данное решение может быть изменено по мере изменений ситуации на границе», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.