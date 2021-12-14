Москва, , 15:49 — REGNUM Председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусу, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев награжден орденом Пирогова, учрежденным в разгар борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным 3 октября 2021 года, награждение состоялось 10 декабря в Министерстве промышленности и торговли РФ. Орден вручил глава ведомства Денис Мантуров.

Награда была присвоена «За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

В ходе торжественной церемонии Денис Мантуров отметил значительную роль отечественного бизнеса в реализации системы мер по противодействию распространению COVID-19 и оказании оперативной поддержки учреждениям здравоохранения в самый тяжелый период.

Как напомнил Президент РСПП Александр Шохин, Андрей Гурьев после создания Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции был утвержден его сопредседателем со стороны крупной промышленности, а в октябре 2021 года по решению Бюро Правления стал его руководителем.

«Совет стал эффективной площадкой разработки сценариев защиты трудовых коллективов крупнейших промышленных предприятий страны от коронавирусной инфекции, обмена лучшими практиками в этой области. Еще одна важная функция Совета — синхронизация усилий федеральных, региональных органов власти и крупного бизнеса в борьбе с распространением COVID-19. Важно, что крупнейшие предприятия, имеющие системообразующее значение для экономики страны, сохранили стабильный ритм работы», — прокомментировал награждение Андрея Гурьева орденом Пирогова Президент РСПП.

Получив высокую государственную награду Андрей Гурьев поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанную честь.

«Этот орден служит высокой оценкой вклада в борьбу с пандемией делового сообщества, объединившегося на площадке Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Работа во главе Совета стала для меня важным личным вызовом. Я хочу поблагодарить всех коллег по Координационному совету РСПП за плодотворную деятельность и лично Александра Николаевича Шохина за оказанное доверие.

Отмечу исключительно слаженную и эффективную работу с бизнесом Правительства Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным, тесное взаимодействие с Координационным советом при Правительстве, Рабочей группой Госсовета, Роспотребнадзором и региональными властями. В результате нам удалось оказать значимую поддержку российским медикам, которые каждый день находятся на передовой борьбы с инфекцией», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Генеральный директор «ФосАгро» также поблагодарил трудовой коллектив компании за стойкость в тяжелые и тревожные дни и чёткое соблюдение профилактических мер.

«За время пандемии ни компания «ФосАгро», ни другие члены РСПП ни на минуту не остановили производство и реализацию инвестпрограмм. Беспрецедентная работа по обеспечению бесперебойной деятельности предприятий, сохранению производственных цепочек, обеспечению больниц кислородом и лекарствами была проведена Минпромторгом во главе с Денисом Валентиновичем Мантуровым. Несмотря на успехи в борьбе с пандемией, ситуация остаётся непростой. Бизнес продолжит мобилизовать ресурсы для борьбы с распространением инфекции. Победа будем за нами!» — заключил Андрей Гурьев.

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