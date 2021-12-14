Москва, 14 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. По сути, первый год, а возможно и дольше, если возникнут какие-то сложности, цифровой рубль будет только тестироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Cbr.ru Цифровой рубль

«В ходе тестирования будут выявляться как технические проблемы, так и возможность использования цифровой валюты в различных сферах экономики.

Первоначально, видимо, эта расчетная единица будет использоваться в межбанковских операциях, а также при финансировании государственных расходов. Соответственно, жизнь большинства российских граждан это нововведение затронет мало.

Впоследствии, возможно, данная валюта будет более активно внедряться в финансовый оборот в России, в частности, на её основе могут строиться какие-то биржевые инструменты.

И только через несколько лет цифровой рубль может войти в массовое употребление, хотя пока не очень понятно, насколько широко используемая технология позволит его применять», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России изменятся деньги с 1 января 2022 года. Заявление поступило от представителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Со следующего года в экономике страны появится цифровой рубль.

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