Москва, 14 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, обязывающий граждан РФ эвакуироваться из зоны, где объявлена чрезвычайная ситуация, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом устанавливается для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.

Согласно документу, правительство РФ определяет порядок оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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