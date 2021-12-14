Тюмень, , 15:47 — REGNUM В Тюменской области состояние межнациональных отношений положительно оценивают 84,8% жителей региона. Об этом 14 декабря заявил на на онлайн-заседании региональной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Чернова, опросы общественного мнения, проведённые в 2021 году, доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, составила 86,2%. Уровень общественно-политической стабильности в регионе высоко оценили более 80% опрошенных.

Директор областного департамента образования Алексей Райдер в свою очередь отметил, что в регионе проводится постоянный мониторинг ситуации среди подростков касаемо этноконфессиональной сферы. В 2021 году обучение методам профилактики экстремизма и девиантного поведения прошли более 1,2 тысяч тюменских педагогов.