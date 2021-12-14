Москва, 14 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Блогер Амиран Сардаров стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Выпуск с его участием доступен на канале Gazgolder с 14 декабря.

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

В рамках шоу, Сардаров отвечал на вопросы зрителей, находившихся в студии. Один из присутствующих спросил блогера о причинах его брака с Мариам Тилляевой, внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Зритель поинтересовался, руководствовался ли Сардаров мыслями об экономической выгоде от этого союза.

«Мы с Машей не общаемся с её родителями», — заявил блогер. «С моим появлением, они перестали с нами общаться. Это всё, что я могу сказать», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Амиран Сардаров эмигрировал в США. В апреле 2021 года там он женился на Мариам Тилляевой.