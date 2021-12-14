Париж, 14 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. С января 2021 года во Франции было зарегистрировано почти 1400 антирелигиозных актов, что на 17,2% меньше, чем за тот же период 2019 года. Об этом министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в интервью CNews.

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По данным МВД Франции, с января по октябрь было зафиксировано 1380 подобных случаев.

В частности, в 2021 году произошло 686 антихристианских актов против 921 случая в 2019 году. Что касается антисемитских действий, министерство внутренних дел зафиксировало 523 случая в 2021 году против 617 случаев в 2019 году. Кроме того, в 2021 году был зафиксирован рост антимусульманских действий, 171 случай в 2021 году против 129 случаев в 2019 году.

Напомним, 8 декабря около тридцати верующих католиков, собравшихся в процессии с факелами между двумя церквями в Нантере, подверглись нападению, оскорблениям и угрозам.