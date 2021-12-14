Кукута, Колумбия, 14 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Во взрывах в аэропорту в городе Кукута в Колумбии виновны террористы, один из которых погиб. Об этом 14 декабря сообщает газета Tiempo со ссылкой на местные власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«Согласно данным властей, в результате первого взрыва погиб человек, который взаимодействовал со взрывным устройством, в результате второй террористической атаки погибли двое сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта в Кукуте был замечен человек со взрывчаткой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в аэропорту колумбийского города Кукута, расположенного на северо-востоке страны у границы с Венесуэлой, прогремели два взрыва.