Архангельск, , 15:43 — REGNUM Работы по лесоустройству будут проведены на всей территории Архангельской области, сообщил губернатор регионаАлександр Цыбульскийв своем Telegram-канале по результатам встречи с вице-премьером РФВикторией Абрамченков Москве.

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«На всей территории Архангельской области, где используются лесные ресурсы, в приоритетном порядке будут проведены работы по лесоустройству. Их результат, наконец, покажет актуальность данных, с которыми мы работаем, полностью исключит возможность незаконной рубки, позволит наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты в регионе», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области будут продолжены геологоразведочные работы по поиску алмазов.