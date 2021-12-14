Варшава, 14 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач во время пресс-конференции заявил, что приостановление поступления средств ЕС для Польши является незаконным. Об этом передает Polskie Radio.

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«Нет никаких законных оснований для отсрочки выплаты финансовых средств Польше со стороны ЕС. Однако в Брюсселе и особенно в Страсбурге есть силы, которые упорно работают над тем, чтобы помешать Польше получить эти деньги. Ситуация очень динамичная, но мы сделаем все возможное, чтобы Польша получила эти деньги», — заявил дипломат.

Напомним, Польша должна получить около 58 миллиардов евро на реализацию Национального плана реконструкции. План рассчитан на пять лет. Из них 5 миллиардов будут переведены в виде субсидий и более 7,3 миллиарда евро будут выданы в виде кредитов.

Однако по решению Суда ЕС в Страсбурге выплаты данных средств Польше были приостановлены в связи с тем, что Варшава отказалась отменять судебную реформу, которая, по мнению Брюсселя, угрожает независимости судебной системы в республике.