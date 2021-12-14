Баку, , 15:42 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 922 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 11 085 тестов. Об этом 14 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 605 920 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 578 756 человек, в том числе 1621 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 19 041 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8123 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 518 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 5510 тестов. Выздоровевшими медики признали 871 человека. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.