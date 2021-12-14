Джуба, 14 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Неизвестная болезнь стала причиной смерти 89 человек в Южном Судане. В страну направлены специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает 14 декабря Daily Mail.

Trocaire Южный Судан

Гибель людей зафиксирована в городе Фангак, в восточном штате Джонглей. Ранее в этом районе произошло сильное наводнение. Группе быстрого реагирования ВОЗ пришлось добираться до места вертолётом. 15 декабря специалисты вернутся в столицу страны Джубу.

«Мы решили направить группу быстрого реагирования, чтобы провести оценку рисков и расследование. Они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы получили цифру 89 смертей», — сказала представитель ВОЗ Шейла Байя.

Местные специалисты взяли образцы у больных, чтобы проверить их на холеру. Результат этого исследования отрицательный.

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