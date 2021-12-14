Колпино, Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Колпинского района Санкт-Петербурга Алексея Жукова, обвиненного в получении взятки в 28,1 млн рублей, завершено. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Newskolpino.ru Экс-заместитель главы Колпинского района Санкт-Петербурга Алексей Жуков

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с июля 2018 года по август 2020 года по предварительному сговору с директором СПб ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга» (уголовное дело в отношении которой рассматривается в суде по существу, — прим. ред.), чиновник лично и через посредника получил взятки на сумму более 28,1 млн рублей, от представителя одной из коммерческих структур.

Читайте также: Суд отправил в СИЗО замглавы города Колпино по делу о взятке

По версии следствия, взятки предназначались за заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Колпинского и Пушкинского районов в соответствии с адресной программой, а также за попустительство по службе.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в ведомстве.