Москва, 14 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о специализированных научных центрах при вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Инициатива направлена на повышение доступности обучения для одаренных детей в специализированных научных центрах (СУНЦ) при государственных вузах.

«После принятия закона, питание и проживание одаренных детей в школах-интернатах при вузах будет оплачиваться за счет бюджета. Это актуально для учащихся из малообеспеченных семей, особенно из отдаленных районов. Их родителям не по карману стоимость питания и проживания, которая может достигать 100 тыс. рублей в год. Это уже привело к сокращению на 25% числа иногородних одарённых детей среди учащихся», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас в России действуют 10 специализированных научных центров для одаренных детей: при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Уральском федеральном университете, Новосибирском национальном исследовательском госуниверситете, Южном федеральном университете, Северо-Восточном федеральном университете, Казанском (Приволжском) федеральном университете, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева — КАИ, Северо-Кавказском федеральном университете и Нижегородском государственном университете.