Москва, , 15:39 — REGNUM Закон о публичной власти в субъектах РФ «превращает региональные выборы и всю работу региональных парламентов в управляемый и номинальный процесс». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«В своем нынешнем виде он работает не на исполнение Конституции, не на благо граждан, а на политические интересы «правящей партии». Нас не устраивает отмена ограничений на сроки для губернаторов, которая может привести к несменяемости власти в регионах. Нас не устраивает право регионов исключать выборы по партийным спискам», — отметил Миронов.

Это снижает роль партий и понятно, что выборы депутатов по одномандатным округам намного более управляемые, что также на руку «партии власти», пояснил парламентарий.

Законом также установлено, что региональные заксобрания могут работать в дистанционном режиме. Это, по мнению депутата, может привести к тому, что от них вообще останется одно название.

Кроме того, закон закрепляет «вреднейшую норму об ограничении на встречи депутатов с избирателями», продолжил Миронов.

«Они могут проходить только с разрешения чиновников и «в специально отведенных местах» либо во дворах с большими оговорками. В других случаях депутат должен сломя голову бежать при виде своих избирателей, чтобы не нарушить закон. Возможно, для депутатов ЕР это в порядке вещей, для нас такой подход категорически неприемлем. Это еще одно ограничение не только полномочий, но прямых обязанностей депутата, которое закрепляется в законе», — резюмировал Миронов.

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