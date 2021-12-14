Соль-Илецк, Оренбургская область, , 15:39 — REGNUM В Оренбургской области 14 декабря депутаты горсовета избрали нового главу муниципалитета. По итогам конкурсных процедур и депутатского голосования эту должность займёт Владимир Дубровин. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Голосование OpenClipart-Vectors

Напомним, на пост мэра претендовали семь человек. Однако двое кандидатов сошли с дистанции еще до представления своей концепции развития города. По результатам рассмотрения программ развития комиссия сделал выбор в пользу трех кандидатов. Их кандидатуры были названы депутатам горсовета.

За пост первого лица города боролись заместитель директора Соль-Илецкого ММПП ЖКХ Владимир Полосухин, временно не работающий Валерий Митрошин и директор Соль-Илецкого муниципального многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ Владимир Дубровин. Депутаты провели закрытое голосование. Победу одержал Дубровин.

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