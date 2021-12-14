Москва, 14 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. За последние несколько лет количество российских граждан, вкладывающих деньги в акции, выросло в несколько раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«За счет притока этих денег на рынок, а также благодаря тому, что американский и европейский регуляторы заливали рынки дешевыми деньгами, котировки акций всё это время росли почти без отката, что обычно для фондового рынка не характерно.

У многих из новых инвесторов это породило эйфорию, они стали безоглядно вкладываться в рост, в том числе используя «плечи» — то есть, торгуя не только на свои средства, но и на займы от брокеров.

Соответственно, когда стало понятно, что на ближайшем заседании ФРС США объявит о мерах по ужесточению монетарной политики, и инвесторы по всему миру начали выходить из рисковых активов, новички этот момент прозевали, а брокеры, чтобы снизить потери, стали принудительно закрывать их позиции.

Но поскольку покупателей на рынке не было, то цены продолжали падать, и все больше таких трейдеров, которые играли на повышение с плечами, попадали под принудительную продажу их активов.

Но в результате снижения российский рынок акций уже пришел в район сильных поддержек, откуда вполне может начаться сильный отскок или даже разворот наверх.

Трейдеры, торговавшие без заемных средств, или имеющие достаточный запас ликвидности для того, чтобы переждать просадку, ничего не потеряли», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 декабря российский рынок акций ощутимо упал — индекс Мосбиржи снизился на 6,4%.

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