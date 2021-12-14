Тбилиси, 14 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом республики Михаилом Саакашвили, не сможет сменить власть в стране. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

«У «Нацдвижения» нет ни одного шанса на революцию и победу на выборах в этой стране по одной простой причине — за ним не стоит народ», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что изначально не верил в недавний призыв Саакашвили к примирению политических сил. Теперь это сменилось призывами к тому, чтобы сменить власть в стране.

«Заявление о примирении было очень легко расшифровываемым тактическим ходом с его стороны», — отметил лидер «Мечты».

Напомним, 21 декабря, в день рождения Саакашвили, в Тбилиси его сторонники планируют провести протестный митинг. Они требуют освободить экс-президента. Саакашвили, обращаясь к сторонникам, говорит, чтоб без смены власти в Грузии его освободить не получится. Он призывает совершить в стране «революцию».