Лондон, , 15:34 — REGNUM Лондонский «Арсенал» лишил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга статуса капитана из-за нарушения дисциплины. Об этом 14 декабря сообщается на сайте клуба.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

«После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что футболист отстранён от команды на ближайший матч Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэм Юнайтед».

В «Арсенале» выразили надежду, что все игроки команды будут работать в соответствии с правилами и стандартами, установленными в клубе.

Ранее Обамеянг пропустил матч «Арсенала» в АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).