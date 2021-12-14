Москва, , 15:33 — REGNUM Развитие политической системы имеет этапность, партийная система устоялась, поэтому сейчас мы можем обсуждать нормы закона, где речь идет о качестве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Сейчас мы прошли определенные этапы и видим: партийная система устоялась, она показывает эффективность. С другой стороны, открытость, поэтому сейчас мы можем обсуждать нормы закона, где речь уже идет о качестве… Но мы должны дать это право законодателю. Они пускай, исходя из своих ситуаций, берут и принимают эти решения», — отметил Володин в ходе обсуждения проекта закона о принципах организации публичной власти в регионах.

«Но в партии главное — человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди. А мы пытаемся протащить бренды, и себя защитить в этих брендах. Но это все несет в себе опасности. Мы должны создать такую партийную систему, чтобы она защитила страну от вызовов, от проблем», — подчеркнул спикер Госдумы.

А это значит, что в политику должны приходить уважаемые люди, указал он.

«А потом в регионах сами пускай решают, какая эта система будет. В Москве — мажоритарная, а допустим, в Волгоградской области смешанная, 50 на 50. А в каких-то регионах она 25 на 75. Об этом речь идет. У нас много новых пришло депутатов, именно избранных по одномандатным округам… А по партийным спискам они бы не прошли», — напомнил Володин.

«Но самое главное, люди будут ближе, обязательств будет больше, система будет более эффективна. Качество власти будет выше», — подчеркнул спикер Госдумы.

Госдума в третьем чтении приняла закон о принципах организации публичной власти в регионах. Во втором чтении была поддержана поправка, в соответствии с которой регионы смогут сами определять, нужны ли им на выборах в Госдуму партийные списки, или выборы могут проходить только по одномандатным округам.

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