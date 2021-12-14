Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошел очередной рейд по борьбе с незаконной торговлей на улицах города, в результате чего была прекращена незаконная деятельность более 13 торговых точек. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Двигатель торговли Иван Шилов © ИА REGNUM

Рейды по районам города провели представители комитета по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга и Центра повышения эффективности использования государственного имущества. Проверка коснулась Невского, Калининского и Московского района.

В общей сложности удалось прекратить деятельность незаконных точек у станций метро «Гражданский проспект», «Ломоносовская», «Академическая», «Проспект Большевиков» и «Звёздная». Они занимались продажей продуктов питания, текстиля и аксессуаров для мобильных телефонов. Также закрыто несколько точек по продаже выпечки.

«В Петербурге недопустима стихийная торговля на улицах в нарушение санитарно-эпидемических требований, правил землепользования и благоустройства, без отчисления налогов и социальных выплат работникам. Она наносит значительный урон честному бизнесу. Будем продолжать проверки и наказывать недобросовестных предпринимателей. Тот, кто не хочет платить налоги и оформлять документы, будет платить штраф», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

За несоблюдение законов Российской Федерации в области торговли в неустановленных местах нарушители будут привлечены к административной ответственности. В зависимости от статуса лица (физическое или юридическое) штраф может варьироваться от четырех до двухсот тысяч рублей.

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