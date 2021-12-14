Москва, 14 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Мошенники, действующие дистанционно, выманили у жителей России 45 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года. Об этом замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов сообщил 14 декабря на пресс-конференции в ТАСС.

Кошелек

Он отметил, что каждый седьмой житель России столкнулся с телефонными мошенниками, таковы данные различных исследований. При этом половина потерпевших добровольно передала злоумышленникам секретную информацию, коды и пароли.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причинённого ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей», — сказал Филиппов.

Сумма, которой завладевали мошенники, варьировалась от 15 тыс. рублей до десятков миллионов. Самый крупный отдельный ущерб составил 25 млн рублей, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб для клиентов российских банков от мошенников, использующих подложные платёжные системы, составил во второй половине 2020-го и первой половине 2021 года около 3,15 млрд рублей.

Читайте также: Эксперты оценили потери жителей России от поддельных платежных систем