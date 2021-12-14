Берлин, , 17:18 — REGNUM 14 декабря берлинская полиция приняла меры против организованного незаконного оборота наркотиков, проведя многочисленные обыски. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel.

С раннего утра сотрудники полиции, а также следователи по наркотикам из Государственного управления криминальной полиции (LKA) и прокуратуры обыскали несколько жилых помещений и другое имущество в Берлине.

Полиция и прокуратура заявили, что в настоящее время ведется расследование предполагаемых нарушений «Закона о наркотиках». При этом задержаны несколько подозреваемых, в отношении которых были выданы ордера на арест.

Операция направлена против банды, которая якобы доставляла наркотики в так называемых «курьерских такси», так как покупатели в основном заказывают незаконные товары через курьерские службы.

В частности, в области незаконного оборота наркотиков количество полицейских рейдов в текущем году значительно увеличилось благодаря данным, расшифрованным в 2020 году с криптографических сотовых телефонов провайдера EncroChat.