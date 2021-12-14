Берлин, , 17:16 — REGNUM Экономика Германии выходит из пандемического кризиса медленнее, чем ожидалось. Мюнхенский институт Ifo понизил свой экономический прогноз на ближайший год на 1,4 пункта и теперь предполагает рост на 3,7%. В свою очередь, ожидается, что в 2023 году экономика будет расти быстрее и увеличиться на 2,9%. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 14 декабря.

«Продолжающиеся проблемы с поставками и четвертая волна COVID-19 заметно замедляют экономику Германии. Мощное восстановление, первоначально прогнозируемое на 2022 год, будет отложено», — заявил экономический директор Ifo Тимо Вольмершойзер.

Что касается инфляции, институт ожидает дальнейшего роста до 3,3% в следующем году. Движущими факторами являются затраты из-за проблем с поставками и отложенной корректировки роста цен на энергию и сырье. В 2023 году рост цен должен нормализоваться и упасть до 1,8%.

Согласно прогнозу, уровень безработицы снизится: от уровня 5,7% в текущем году до 4,9% в 2023 году. Институт Ifo также прогнозирует сокращение дефицита государственного бюджета: до 80 миллиардов в 2022 году и до 20 миллиардов в 2023 году.