Варшава, , 15:29 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 13 декабря подписал закон об усилении ответственности нарушителей правил дорожного движения. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Нарушения ПДД Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон.1997. Франция

Согласно нововведениям в правилах дорожного движения, максимальный штраф за нарушение ПДД увеличится с 5 000 польских злотых (1 080 евро) до 30 000 польских злотых (6 500 евро).

Новый закон также предусматривает усовершенствование способов наложения штрафа — он сможет быть наложен на основании регистрации фоторадаров. Водителям, замеченным в превышении скорости, значительно труднее будет избежать наказания.

Кроме того, в нормативно-правовом акте содержится увязка суммы страховки автогражданской ответственности со штрафами за некоторые нарушения.