Москва, 14 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому администраторами взрослых поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) станут сотрудники многофункциональных центров «Мои документы». Об этом 14 декабря сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В мэрии рассказали, что перед администраторами будет поставлена задача по созданию комфортной и дружелюбной атмосферы и оказание помощи пациентам медучреждений в соответствии с московским стандартом государственных услуг. Так, пациентов будут встречать на входе и помогать им ориентироваться, например, подскажут, как записаться на приём к нужному специалисту. Подобная работа ранее уже была проделана в пилотном режиме.

«С учётом положительных отзывов пациентов Сергей Собянин принял решение о поэтапном распространении данного опыта на все взрослые поликлиники и центры амбулаторной онкологической помощи», — говорится в информации на сайте столичного правительства.