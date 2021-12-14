Берлин, , 17:14 — REGNUM Парламентская группа «Союза» перестраивает свои позиции. Экс-министр здравоохранения Йенс Шпан и бывший государственный министр Дороти Бэр теперь занимают влиятельные должности. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 14 декабря.

Через одиннадцать недель после федеральных выборов парламентская группа ХДС/ХСС завершила кадровую перестановку. Депутаты избрали одиннадцать заместителей руководителей парламентских групп. Посты председателя парламентской группы Ральфа Бринкхауса (ХДС) и лидера региональной группы (ХСС) Александра Добриндта не были выставлены на выборы.

Бывшие федеральный министр здравоохранения Йенс Спан (ХДС) и уполномоченный федерального правительства по вопросам оцифровки Дороти Бэр (ХСС) стали заместителями председателя парламентской группы.

В парламентской группе Шпан теперь будет отвечать за экономику, климат и энергетику, средний бизнес и туризм, а Бэр будет отвечать за семью и культуру. Другой немецкий политик Герман Грёэ отныне отвечает за вопросы труда и социальных дел, экономического сотрудничества и развития.