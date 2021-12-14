Вена, 14 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Карл Нехаммер стал новым канцлером Австрии всего неделю назад, однако глава правительства уже оказывает давление на Европу с целью скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщает 14 декабря немецкий журнал Spiegel.

«Я ожидаю, что «Северный поток — 2» будет запущен в ближайшее время, как и планировалось», — заявил Нехаммер.

По его мнению, поскольку страны ЕС нуждаются в газе и нефти, важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего числа источников.

«Конечно, это относится и к Австрии. «Северный поток — 2» является важным проектом, который обеспечивает Европейскому союзу безопасность поставок, когда речь идёт о вопросах энергетики», — отметил австрийский канцлер.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее, напротив, заявила изданию ZDF Heute Journal, что партии коалиции «светофора» достигли коалиционного соглашения о том, что европейский энергетический закон должен применяться к немецким энергетическим проектам.

Это означает, что при нынешнем положении вещей трубопровод не может быть одобрен, так как он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства, и вопросы безопасности все еще не решены.