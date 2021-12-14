Ярославль, , 15:40 — REGNUM В Ярославле пункты вакцинации открылись сразу в двух торговых центрах. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Получить прививку без записи теперь можно в торговых центрах «Лента» на проспекте Фрунзе 56 и на Ленинградском проспекте 54а. Первый пункт работает с 10:00 до 19:00, а второй с 12:00 до 19:00.

Для прохождения вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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