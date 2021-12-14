София, , 15:26 — REGNUM Причиной трагедии с северомакедонским туристическим автобусом, произошедшей 23 ноября на шоссе «Струма» в Перникской области Болгарии, является человеческий фактор. Об этом в Софии заявил заместитель Главного прокурора РБ Борислав Сарафов, передает 14 декабря Болгарское национальное телевидение.

«Было зафиксировано превышение скорости, в результате которого транспортное средство врезалось в заградительное сооружение и загорелось, — отметил, в частности, он. — Дорожная разметка на шоссе в регионе действительно не соответствуем многим требованиям эксплуатации, но в данном конкретном случае причинно-следственной связи между ДТП и неудовлетворительным состоянием дороги нет». По словам Б. Сарафова, следствие по данному делу завершается, документы будут переданы в архив.

Напомним, рано утром 23 ноября на международной трассе «Струма» на Западе Болгарии загорелся автобус, перевозивший туристов из Северной Македонии. В результате погибли 45 человек, включая 12 детей, еще шестеро получили тяжелые ранения.