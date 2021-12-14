Оренбург, 14 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Оренбурге на ул. Туркестанской начали устанавливать металлические ограждения. Об этом сообщает 14 декабря пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Металлические ограждения на ул. Туркестанской в Оренбурге

Чиновники отметили, что работы по выравниванию пешеходной зоны завершились. «Сегодня подрядчик приступил к установке пешеходных ограждений. Металлические конструкции появятся на всем протяжении данного участка в соответствии с ГОСТом в целях выполнения требований по обеспечению безопасности пешеходов», — сказали в мэрии.

Напомним, благоустройство улицы в рамках нацпроекта оказалось в центре скандала. После капительного ремонта критике были подвергнуты тротуары, которые подрядчик заасфальтировал без выравнивания. В результате возникли риски скатывания пешеходов при гололеде на проезжую часть. После большого резонанса чиновники заявили, что до заморозков на улице появятся ограждения. Однако вместо них на тротуарах появились деревянные настилы, что вызвало новый всплеск возмущения горожан.