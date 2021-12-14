Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Оппозиционная партия «Граждане» не будет участвовать в акции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, назначенную в Тбилиси. Об этом 14 декабря в эфире телеканала «Палитраньюс» заявил лидер партии, депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Кончено, любой человек имеет право на собрания, но говорить: «давайте соберёмся и так освободим Михаила Саакашвили или создадим комитет в сёлах …» — это полное безумие», — сказал Элисашвили.

Он заявил, что не доверяет судебной системе, которая сформировалась в Грузии. Для освобождения Саакашвили из заключения депутат предлагает обратиться в Страсбургский суд. Элисашвили считает, что — единственный путь.

Напомним, 21 декабря, в день рождения Саакашвили, в Тбилиси его сторонники планируют провести протестный митинг. Они требуют освободить экс-президента. Саакашвили, обращаясь к сторонникам, говорит, что без смены власти в Грузии его освободить не получится. Он призывает совершить в стране «революцию».

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