Красногорск, , 15:30 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Химках. Об этом 14 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 161 человека. Следом за Химками идет Сергиев Посад, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 155 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 120 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1945 новых случаев COVID-19.

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