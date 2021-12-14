Берлин, , 16:08 — REGNUM Немецкая федерация больниц 14 декабря заявила, что медицинские учреждения в настоящее время не переполнены пациентами с COVID-19. Тем временем Великобритания предупреждает, что штамм «Омикрон» распространяется с «феноменальной скоростью». Об этом сообщило немецкое агентство DW.

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Федерация больниц Германии заявила, что в настоящее время полная изоляция в Германии не требуется, поскольку на сегодняшний день немецкие больницы не перегружены пациентами с COVID-19.

«Мы бы предпочли последовательные ограничения на контакты, особенно для непривитых», — заявил председатель федерации Джеральд Гасс общественной телекомпании ZDF.

По его мнению, проведение вакцинации должно быть обязательно для немецких больниц и домов престарелых. Однако Гасс подчеркнул, что текущий уровень вакцинации в больницах Германии составляет более 90%.

Общая семидневная заболеваемость новыми случаями COVID-19 в Германии значительно снизилась по сравнению с показателями прошлой недели. Институт Роберта Коха сообщает, что данный показатель снизился до 389 случаев на 100 000 жителей.